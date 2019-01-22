Tekirdağ'dan Kısa Kısa
1 saat önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde incelemelerde bulundu.
Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Çerkezköy
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın Çerkezköy Kent Park 2. etap saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.
Tekirdağ'ın her yerine, her bölgesine yatırımların süreceğini aktaran Albayrak, "İlçemizde birçok projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çok yakın bir zamanda Kültür Merkezi ve Kent Park 2. etabını da hizmete sunacağız. Çerkezköy Belediyesi ile uyumlu ve verimli çalışmalarımız neticesinde ilçemizde büyük bir atılım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Şeren'den Rektör
Şahin'e ziyaret Trakya Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay
Şeren, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şeren kent hakkında Şahin'den bilgiler alarak, yeni görevinde başarılar diledi.
Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şeren'e teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:10 Kaynak: AA
Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar
20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı