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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın Çerkezköy Kent Park 2. etap saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Tekirdağ'ın her yerine, her bölgesine yatırımların süreceğini aktaran Albayrak, "İlçemizde birçok projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çok yakın bir zamanda Kültür Merkezi ve Kent Park 2. etabını da hizmete sunacağız. Çerkezköy Belediyesi ile uyumlu ve verimli çalışmalarımız neticesinde ilçemizde büyük bir atılım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Şeren'den Rektör Şahin'e ziyaret

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şeren kent hakkında Şahin'den bilgiler alarak, yeni görevinde başarılar diledi.


Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şeren'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:10 Kaynak: AA

Kadir Albayrak, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
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