Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çorlu Belediyesi kurum içi ve kurumlar arası eğitimlere devam ediyor.

Çorlu Belediyesi kurum içi ve kurumlar arası eğitimlere devam ediyor.



Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyu araştırmaları sonucunda belirlenen eğitimlerin, personelin kişisel gelişimi, mevzuatta ki değişiklikler, işçi sağlığı, güvenliği ve günümüzde yaşanan gelişmelere de ayak uydurulacak şekilde devam ettiğini söyledi.



Dinamik, kaynakları bilimsel ve doğru kullanan ve günümüz belediyeciliğine uyum sağlayan personel yetiştirmek amacıyla eğitim planların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Sarıkurt, belediye personelinin bu eğitimlerden ciddi anlamda istifade ettiğini ifade etti.



Günümüzde eğitimin hayat boyu devam ettiğini vurgulayan Sarıkurt, "Günümüzde eğitim, artık yaşam boyu devam eden ve sürekli ilerleyen ucu açık bir süreç. Nasıl bir insanın geleceği aldığı eğitimin nitelikleriyle şekilleniyorsa belediye personelinin niteliği ve gelişimi alınan eğitimlerle şekillenir." diye konuştu.



Başkan Uyan, asker eğlencesine katıldı



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Yeniçiftiftlik Mahallesi'nde 99/1 tertip olarak askere gidecek gençler için düzenlenen asker eğlencesine katıldı.



Uyan, Yeniçiftlik Belediye Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, askerliğin vatan borcu olduğunu, davul zurnayla askere giden gençlerin bu kutsal görevi en iyi şekilde tamamlayıp evlerine dönmelerini diledi.



Askerliğin çok kutsal bir görev olduğunu belirten Uyan, "Gençlerimizi askere uğurluyoruz, yakında Türkiye'nin dört bir yanındaki birliklerine teslim olacaklar. Vatana ve millete karşı kutsal görevlerini yerine getirmek için gidiyorlar. Her biri bir birinden değerli pırıl, pırıl gençlerimiz, inşallah güle güle giderler, kendilerine şimdiden hayırlı teskereler diliyorum. Atalarımız Çanakkale'de bu vatan için canını verdi. Onların çabası ile bu memleketi kurduk ve bu günlere geldik. Şimdi bizim de bu vatan için bir görevimiz var. Bu görev askerliktir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz." dedi.

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