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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Ergene, Muratlı ve Saray ilçelerinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa, Çorlu, Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Ergene, Muratlı ve Saray ilçelerinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini ve bez torba kullanımının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada vatandaşların bez torbalara yoğun talep gösterdiği belirtilerek, "Sıfır Atık projesinin uygulamaya konulmasının ardından naylon poşet kullanımının azaltılmasına destek vermek amacıyla halka bez torba dağıtan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle Türkiye'de öncü oldu. Tekirdağ'ın ilçelerinde kurulan semt pazarlarında bez çanta dağıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gördü." denildi.

Sarıkoca'dan Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Sarıkoca'ya bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edilerek, Sarıkoca'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel
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