Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Süleymanpaşa
, Çorlu
, Şarköy
, Malkara
, Hayrabolu
, Ergene
, Muratlı
ve Saray
ilçelerinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, naylon poşetlerin çevreye zarar verdiğini ve bez torba kullanımının artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.
Açıklamada vatandaşların bez torbalara yoğun talep gösterdiği belirtilerek, "Sıfır Atık projesinin uygulamaya konulmasının ardından naylon poşet kullanımının azaltılmasına destek vermek amacıyla halka bez torba dağıtan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetiyle Türkiye
'de öncü oldu. Tekirdağ'ın ilçelerinde kurulan semt pazarlarında bez çanta dağıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşlardan büyük ilgi ve destek gördü." denildi.
Sarıkoca'dan Rektör
Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca
, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Sarıkoca'ya bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edilerek, Sarıkoca'ya teşekkür ettiği kaydedildi.