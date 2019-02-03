Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, Misinli
Mahallesi bayanları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Köy meydanındaki bir dükkanda kadınlarla bir araya gelen Başkan Yüksel, kadınların fikir ve önerilerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Kadınlarla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Yüksel, "Misinli mahallemizdeki bayanlarımız ve üzerimizde büyük emekleri olan analarımız ile mart ayının sonu bahar diyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bayanlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ergene'de açtığımız kurslar ile ev hanımlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Kadın kardeşlerimiz ve analarımıza rahatlıkla faydalanabilecekleri alanlar tahsis ediyoruz" dedi.
Kadınların toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu hatırlatan Yüksel, vatandaşların sorunlarını dinleyerek not aldı.
Yüksel, "Biz Ergene'de bayanlarımıza değer vermeye ve onlar için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde Misinli mahallemize yapacağımız sosyal tesislerde bayanlarımız için spor alanları olacak, her sene düzenlediğimiz kültür gezilerimiz yeni dönem de de farklı İllerimize yapılacak, yeni dönemde Misinli kalesinin restorasyonunu yapacağız. Her şey çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı. TÜİK
verilerine göre Çorlu
'nun nüfusu 262 bin 862 kişiye ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorlu'nun nüfusu 2 bin 425 kişilik artışla 262 bin 862 kişiye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Çorlu'nun 2017 yılında 260 bin 437 olan nüfusu 2 bin 425 kişi artarak yaklaşık yüzde 0,94 oranında yükseldi ve 262 bin 862 oldu.
Verilere göre, Tekirdağ
genelinde ise nüfus oranı yüzde 0,24 oranında yükselirken, 2017 yılında 1 milyon 5 bin 463 olan genel il nüfusu, 24 bin 464 kişilik artışla 2018 yılı sonunda 1 milyon 29 bin 927 kişiye yükseldi.
Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki son nüfus sayıları ise şöyle:
Çorlu: 262 bin 862 Süleymanpaşa
: 199 bin 960 Çerkezköy
: 166 bin 789 Kapaklı
: 116 bin 882
Ergene: 62 bin 468 Malkara
: 52 bin 758 Saray
: 49 bin 106 Hayrabolu
: 32 bin 137 Şarköy
: 31 bin 565 Muratlı
: 28 bin 537 Marmaraereğlisi
: 25 bin 873