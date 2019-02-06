Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Soyuer'e bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Tekirdağ için çok çalışacaklarını belirterek, "Hem bölge halkının hem de Tekirdağlı hemşehrilerimizin gurur duyduğu bir kurum ve fayda üreten bir üniversite olarak anılmak için çalışıyoruz" dedi.
Başkan Albayrak'tan, Eşkinat'a ziyaret
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı makamında ziyaret etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'da tamamlanan ve devam eden çalışmalar ile ilgili görüşüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Kadir Albayrak, Ekrem Eşkinat ile uyum içinde çalıştıklarını ve pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Süleymanpaşa, gerek tarihi ve doğal güzellikleri, gerekse de tarım açısından son derece önemli bir ilçemiz. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirerek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunduk, sunmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.