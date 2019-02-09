Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Ergene
Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara dağıtılan akülü araçların bakım ve onarımını da yapıyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediye olarak engelli vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.
Engelli vatandaşlara yerel hizmetlerde ve toplum hayatında her zaman öncelik tanıdıklarını belirten Yüksel, "Belediyemiz bünyesinde kurulan Sağlık İşleri Müdürlüğü engelli vatandaşlarımız ile yakından ilgileniyor. Engellilerimize vermiş olduğumuz akülü tekerlekli araçların bakım, onarım ve tadilatını da üstlendik. Belediyemiz bu çalışması ile engelli vatandaşlarımızın takdiri ile karşılanıyor." ifadesini kullandı.
Hizmet süresi içerisinde engelli vatandaşların her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını anlatan Yüksel, 40 adet koltuk değneği, 47 adet manuel tekerlekli sandalye, 108 adet akülü engelli aracı, 132 adet hasta yatağı, 30 adet wolker, 10 adet ortopedik aparat desteği, 55 bin 700 hasta bezi ve 4 adet işitme cihazının ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını da kaydetti. Çorlu
'nun tarihi çeşmeleri kullanıma hazır
Çorlu'ya ait Edirne
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü envanterinde tescilli 7 adet çeşmenin onarımları devam ediyor.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
, yaptığı yazılı açıklamada, kültür varlıklarını her zaman koruyacaklarını vurguladı.
Tadilatı için onay beklenen çeşmelerin takibini de yaptıklarını belirten Sarıkurt, "Kültür varlıklarının restorasyonu için işlemlerin uzun ve zahmetli olduğu herkes tarafından biliniyor. Çukur Çeşme
ve Paşa Çeşmesi'nin onaylarının ardından diğer iki çeşmemizin de kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın su ve temizlik ihtiyacını karşılaması amacıyla yeniden hayata kazandırılması için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Koruma Bölge Kurulu tarafından Mustafa Ağa Çeşmesi, Hastane Çeşmesi, Çoban Çeşmesi, Tavanlı Çeşme'nin projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce onay süreçleri tamamlandığı ve Çorlu Belediyesi
tarafından bu dört tarihi çeşmenin restore edilip hizmete sunulmaya başlandığı da aktarıldı.
Başkan Yüksel'den Ergene Trabzonlular Derneği'ne ziyaret
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede bulunan Trabzonlular Derneği'ni ziyaret etti.
Dernek lokalinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yüksel, Ergene'de birlik ve beraberliği sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Yüksel, belediye olarak sürekli gelişmeyi hedefleyen bir yapıya sahip olduklarını belirterek, "Ergene için yaptıklarımız ortada. Bu yaptığımız çalışmalar gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Vatandaşlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Yeni dönemimizde modern bir belediye hizmet binası inşa edeceğiz, Ergene ilçemize gençlerimiz için yeni spor tesislerini hizmete sunacağız." dedi.
Hizmetler ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi alan dernek üyeleri, yapılan hizmetlerden dolayı Yüksel'e teşekkür etti.