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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, rektör Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında heyete bilgiler verdiği belirtildi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu aktaran Rektör Şahin, "Eşim, şahsım ve üniversitem adına kadın hak ve hukukunun korunması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadının iş yaşamına katılımının artırılması dahil her alanda bu desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Rektör Dodurka'dan, Günay'a ziyaret

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ve beraberindeki heyet Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay'ı makamında ziyaret etti.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Günay'ın Tekirdağ'ın ticaret hacmi ve oda çalışmaları hakkında Dodurka'ya bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada, Günay'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Dodurka'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:09 Kaynak: AA

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