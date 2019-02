Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış ve beraberindeki heyet Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in Roman vatandaşların sağlık, eğitim ve spor alanlarındaki ihtiyaçları konusunda bilgiler aldığı belirtildi.



Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Satılmış'a teşekkür ettiği kaydedildi.



- Halk eğitim merkezi değerlendirme toplantısı



Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü değerlendirme toplantısı Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında yapıldı.



Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan değerlendirmelerde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde yapılan çalışmalar, açılan kurslar ve açılması planlanan kurslar hakkında görüş alış verişinden bulunuldu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan burada yaptığı konuşmada kurs ve eğitimlerine devam ettiğini belirterek "İlk dönemde 587 erkek 440 bayan olmak üzere toplam 43 farklı kursta bin 036 kursiyere kurs açtık ve eğitimleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Malkara Devlet Hastanesi personeline Türk İşaret Dili Eğitimi verilmiştir." ifadelerini kullandı.



"Engelsiz Taksi" ve "Sevgi Aracı" uygulaması



Çorlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Engelsiz Taksi" ve "Sevgi Aracı" uygulaması, her ay yaklaşık 200 hastaya hizmet veriyor.





Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, ocak ayı süresince belediyenin Engelsiz Taksi ve Sevgi Aracı'nı toplamda 152 vatandaşın kullandığını ve engelli vatandaşların hayata katılımlarını sağlamak için yollara düşen araçlarının her gün pek çok kişinin yüzünde gülümseme oluşmasını sağladığını söyledi.





Bu araçların tamamen ücretsiz hizmet verdiğini belirten Sarıkurt, Çorlu'da yaşayan vatandaşlar için özel olarak oluşturulan araçlardan engelli bireylerin yararlanmaya devam edeceğini kaydetti.





Sarıkurt, bu uygulamanın halk tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Engelsiz Taksi ve Sevgi Aracı projemiz devam ediyor. Bu araçlarımızdan her ay yaklaşık olarak 200 kişi ücretsiz olarak yararlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu projemiz halk tarafından da çok güzel ve olumlu karşılanıyor. Bundan sonraki süreçte de ebgelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.





Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı





Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı Çorlu ilçesinde yapıldı.





Çorlu Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediyesi olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.





Tekirdağ için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sarıkurt, "5 yıldır Tekirdağımız için hep birlikte çalışıyoruz, birlikte mücadele ediyoruz. El birliğiyle güzel çalışmalara imza attığımıza inanıyorum. Hazır söz sırası gelmişken; başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak ve kıymetli ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere tüm büyükşehir belediye meclis üyelerimize çalışmaları ve emekleri için Çorlu halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Şubat ayı meclis toplantımızın verimli geçmesini diliyorum" dedi.





Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise 59. meclis toplantısının gerçekleştirildiğini ifade ederek ev sahipliği yapan Çorlu Belediyesi'ne teşekkür etti.





Albayrak başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 20 gündem maddesinin yanı sıra ek gündem maddeleri ile komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

