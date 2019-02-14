Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Çerkezköy
ve Kapaklı
Et ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Yücel Başaran, "2018 yılında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde birliğimizce toplamda bir milyon 856 bin 282 litre süt kayıt altına alınarak üyelerimizin destekleme almaları sağlanmıştır." dedi.
Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada birliğin 2012 yılında kurulduğunu ve kurulduğu günden bu yana üyelerine destek olmak için sürekli çalıştığını söyledi.
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini aktaran Başaran, "2018 yılında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde birliğimizce toplamda bir milyon 856 bin 282 litre süt kayıt altına alınarak üyelerimizin destekleme almaları sağlanmıştır. Yine 2018 yılında üyelerimiz adına buzağı desteklemeleri için başvurular yapılmış olup birinci dönem buzağı desteklerinin yakın tarihte üreticilere ödeneceği düşünülmektedir. Et birliğimizde ise 63 kişi adına besilik desteğine başvurulmuş ve 150 besilik hayvan kayıt altına alınmıştır. Birinci ve ikinci dönem destekleri ödenmiş olup üçüncü dönem takvimi de yakın zamandan yayınlanacaktır." diye konuştu.
Öncelikli amaçlarının üyelerin desteklemelerden faydalanmasını sağlamak olduğunu ifade eden Yücel Başaran, şunları kaydetti:
"Bununla beraber amacımız sütün pazarlanması konusunda çalışmalar yaparak üreticimizin mağduriyetini ortadan kaldırmaktır. İlçelerimiz ve mahallelerinde üyelerimizin sütlerini Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatlardan pazarlamak için yaptığımız çalışmalara devam edilecek olup sütün kalitesinin arttırılması konusunda başlanılan çalışmalara hız verilecektir." Malkara
Av Komisyonu toplandı
Malkara Av Komisyonu Kaymakam Erkan Karahan
başkanlığında toplandı.
Malkara Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıya, Jandarma
Bölük Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut ve Avcılar
ve Balıkçılar Derneği Başkanı Nedim Karahan katıldı.
Toplantıda 2019-2020 av hayvanları limitleri, avlak haritaları, Kınalı
Kekliğin yine yasaklar listesinde kalması, yabani hayatı yerleştirme yerinin belirlenmesi, Mart ayında kapanacak olan av sezonunun 15 Ağustos tarihinde açılması kararları alındı.
Avcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay
, burada yaptığı konuşmada, izin alınmak ve üreticinin ürününün zarar görmesi halinde yaban domuzu sürek avının sürekli olarak yapılabileceğini belirtti.
Adliye personelinden kan bağışı Çorlu Adliyesi
personeli Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulundu.
Çorlu Adliyesi'nde Türk Kızılay'ı Çorlu Şubesi işbirliğinde yapılan organizasyonda, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve adliye çalışanları kan verdi.
Yiğiter, Çorlu Adliyesi olarak kan bağışında bulunmak istediklerini ve Türk Kızılayı yetkilileriyle diyaloğa geçtiklerini belirterek, "Cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz çalışanlarımızla kış aylarında düşen kan bağışına destek vermek amacıyla Kızılay Şube başkanlığımızla birlikte kan bağışı organizasyonunu yaptık. Bu organizasyona avukatlarımız da destek verdi. Bugünde kan bağışlarını gerçekleştirdik. Katılan herkese çok teşekküre diyorum." dedi.
Türk Kızılay'ı Çorlu Şube Başkanı Selime Dodurga
da Çorlu Adliyesi personelinin duyarlı davranışlarından dolayı Türk Kızılayı adına teşekkür etti.