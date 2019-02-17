Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Sıfır Atık" projesine destek vermek için böyle bir çalışma yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, daha temiz bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Daha temiz bir çevre ve sağlıklı doğa amacıyla başlattığımız bez torba dağıtımı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Projemizi il genelinde uygulayacağız. Vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı ile projemize destek vermesi bizleri mutlu ediyor. Çevremizi korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kurt'tan, Rektör Şahin'e ziyaret

Namık Kemal Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kurt ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurt ziyarette, Şahin'e üniversite yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Şahin de ziyaretten memnuniyeti dile getirerek Kurt'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Saray, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel
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