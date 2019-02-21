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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

31 dakika önce

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Yaşar Esen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Esen'e bilgiler verdiği ve kurumlar arasında uyum ile çalışmanın önemine dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, Esen'in de Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik ettiği kaydedildi.

- Bilgilendirme toplantısı

Malkara Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kadınlara kanser hakkında bilgiler verildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Malkara Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Orcan Karaca Türkiye'de her yıl 175 bin kişiye kanser tanısı konduğunu belirtti.

Kanser türleri, kanserden korunma yöntemleri hakkında da bilgiler veren Karaca, erken tanının önemine dikkat çekti.

Karaca daha sonra soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:51 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, İŞKUR, Tekirdağ, Güncel
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