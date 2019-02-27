Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ'dan Kısa Kısa

10 dakika önce

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 25 mahalle bekçisinin iş başı yaptığını belirtti.

Tekirdağ'dan Kısa Kısa, System.String[]
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 25 mahalle bekçisinin iş başı yaptığını belirtti.

Sarılı yaptığı yazılı açıklamada, bekçilerin ilçenin güvenliği için mesai yapacağını vurgulayarak, iş başı yapan personele kolaylıklar dilediğini bildirdi.

Bekçilerin güzel işlere imza atacağını ifade eden Sarılı "142 bekçiden 25'i bizim ilçemize verildi. Yeni göreve başlayan personelimize başarılar diliyorum. Çorlu'da güzel görevlere imza atacaklarını düşünüyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde 6 bekçi daha ilçemizde görev yapmaya başlayacak" dedi.

Rektör Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Şenol ve beraberindeki heyet Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında heyete bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Şenol ve beraberinde heyete teşekkür ettiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor

Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu 1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]