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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Malkara Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede arıcılık kursu açıldı.

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Malkara Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede arıcılık kursu açıldı.

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonunda açılan kurs 31 kursiyerin katılımıyla başladı.

Veteriner Hekim Erhan Uluoğlu ile Ziraat Teknisyeni Hasan Akyol tarafından kursiyerlere ana arı, erkek ve işçi arılar, bal, arıların bal yapımı, arı malzemeleri, arı Beslemeleri, polen, arı sütü, propolis gibi konularda eğitim verildi.

Veteriner Hekim Erhan Uluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada kursun 72 saat süreceğini ve arı kovanları başında da uygulama yapılacağını belirtti.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğr. Gör. Cüneyt Nureski, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nureski'nin yeni atanan Şahin'e başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Rektör Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Nureski'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Malkara, Güncel
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