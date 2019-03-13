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Tekirdağ'dan Kısa Kısa

32 dakika önce

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve beraberindeki heyet Süleymanpaşa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Saygı'yı makamında ziyaret etti.

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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve beraberindeki heyet Süleymanpaşa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Saygı'yı makamında ziyaret etti.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Günay'ın oda çalışmaları hakkında Saygı'ya bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada Saygı'nın da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Günay'a teşekkür ettiği kaydedildi.

- NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yardım'ın yeni atanan Şahin'e başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Rektör Şahin de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yardım'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Cengiz Günay, Tekirdağ, Güncel
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