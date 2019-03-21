Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Marmaraereğlisi
ilçesinde +1 Farkla Koşuyoruz etkinliği gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı İbrahim Uyan
, sahilde yapılan etkinlikte, down sendromu yaşayanlarda 47 kromozom olduğunu anımsattı.
Down sendromluların insani duygularının çok üst düzeyde olduğunu belirten Uyan, "Unutmayalım ki onlar acıma duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir. Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir. Çünkü, down sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Down sendromlu bireylerin ve tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız" dedi.
Halkoyunları ve gösterilerin ardından Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın da katılımıyla +1 Farkla Koşuyoruz 47 Metre Down Sendromlu Farkındalık Koşusu sahil alanında gerçekleştirildi.
ÇBSK Lige Muratpaşaoğluspor maçıyla başlıyor
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselen Çorlu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) erkek basketbol
takımı, ilk maçında Muratpaşaoğluspor'u konuk edecek.
ÇBSK Başkanı Hasan Eligül yaptığı açıklamada, Tekirdağ
Büyük Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye
Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'ne yükselen Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek basketbol takımının, ligde birinci bölgede mücadele edeceğini söyledi.
Eligül, ÇBSK'nın çekilen kurada İstanbul
takımları Muratpaşaoğluspor ve Yeşilyurtspor, Bursa
takımları Yeşimspor ve Geçitspor ile Bilecik
Belediyespor takımlarıyla aynı grupta yer aldığını belirterek, "İlk maçımızı 7 Nisan
Pazar günü Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda Muratpaşaoğluspor ile yapacağız. İkinci maçımızı, 10 Nisan Çarşamba
günü İstanbul deplasmanında Yeşilspor ile gerçekleştireceğiz. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.