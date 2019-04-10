Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde tören düzenlendi. Hükümet
Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk
anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Rıdvan Ürker yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Çelenk törenin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrikler kabul edildi.
- Malkara
Belediye Başkanı Yurdakul mazbatasını aldı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP
'den Malkara Belediye Başkanı seçilen Ulaş Yurdakul
, mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende Yurdakul'a mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Neslihan Koçak
tarafından verildi.
Mazbata teslim töreninin ardından Malkara Belediyesi Hizmet Binası önünde dua edilip, kurban kesildi.
Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, bundan sonra Malkara için daha güzel ve daha bereketli bir dönem olacağını söyledi.
Yurdakul, 53 bin kişinin derdine derman olacağı bir döneme başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün toplum olarak en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizi sevmek ve saygı duymak. Artık uzun bir süre önümüzde seçim gözükmüyor. Bu süreçte hiçbir hemşehrimizi ayrıştırmadan 53 bin hemşehrimizle bir bütün olarak herkesin yüreğine, gönlüne, kalbine, sevgi tohumlarımızı ekerek bütün hemşehrilerimizi Malkara'nın üst kimliğinde buluşturacağız. Allah'ın izniyle bu dönem Malkara'nın şimdiye kadar hizmet anlamında en yoğun yatırım alacağı dönem olacak."
- "Meslek Lisesi
Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi
Hayrabolu İlçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işleri ve ailelerin evlerinin bahçelerine sebze fidelerinin ekimi öğrenciler tarafından yapılıyor.
Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tarım ve Elektrik bölümü öğrenci grubu, öğretmenleriyle birlikte, Lahana Mahallesi'nde iki aileyi ziyaret etti.
Okul Müdür Yardımcısı Tevfik Yıldırım yaptığı açıklamada, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında gittikleri evlerde, bahçe ekimi, tamirat, bakım ve onarım işlerini yaptıklarını söyledi.
Projeyle öğrencilerin iyilik ve hayır işleme duygusunun geliştiğini belirten Yıldırım, "Öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi kişilerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu kişilere yardım edilmesi gerektiğini öğrenerek, onları sevindirecek ve mutlu edecek dokunuşları yapıyor." diye konuştu.
-Malkara'da kan bağışı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı
Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu
Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önünde mobil kan bağışı otobüsünde, vatandaşlardan kan bağışı yaptı.
Kampanyada 75 ünite kan, 4 kök hücre bağışı gerçekleşti.
Kızılay Çorlu Kan Merkezi doktoru Metin Karadağ
, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her sağlıklı insanın üç ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını söyledi.