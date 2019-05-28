Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Gündüzlü Mahallesi'nde kuruldu.
Gündüzlü Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.
İftar sonrası vatandaşlara ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramı yapıldı.
-Öğretmenlere hizmet içi eğitim Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) ile Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında imzalanan protokol kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi.
Hizmet İçi Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında sağlık bilgisi, sağlık hizmetleri, yaşlı ve hasta hizmetleri alanı öğretmenlerine, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri eğitim verdi.
Eğitimler sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Filiz Dilek ve Elif Eren Çitak'a projeye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.
-İlkokul öğrencilerine "Sıfır Atık Projesi" anlatıldı Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan
Sinan Tohumcu tarafından karşılanan öğrencilere, Sıfır Atık Projesi, atıkların toplanması ve geri dönüşüm ile çevre bilincinin oluşturulması konusunda bilgilendirme yapıldı.
Tohumcu, geri dönüşümün önemli bir konu olduğunu belirterek, bu bilincin çocuklara küçük yaşlarda öğretilmesinin daha anlamlı olacağını ifade etti.
Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerle geri dönüşüm konulu etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere çevre bilincini aşılamak için çeşitli ödüller verildi.