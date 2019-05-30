Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) kursiyerlerinin mozaik, rölyef, resim ve heykel alanlarında ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) kursiyerlerinin mozaik, rölyef, resim ve heykel alanlarında ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergiye, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, TEMEK kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren İbrahim İçöz, emeklerinden dolayı kursiyerlere tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Sergi 4 gün boyunca ziyarete açık olacak.

-Tekirdağ TSO'dan 700 aileye yardım

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ramazan ayı nedeniyle 700 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, yaptığı yazılı açıklamada, yardımların Süleymanpaşa, Şarköy ve Muratlı ilçelerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.



Yardımı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiklerini vurgulayan Günay, şöyle devam etti:



"Çalışma bölgemiz içerisinde bulunan Süleymanpaşa, Şarköy ve Muratlı ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere her sene olduğu gibi bu senede gıda yardımında bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin göndermiş olduğu ve odamızın da ilave ettiği kaynak neticesinde, 700 paket gıda yardımı hazırlatılarak meclis üyelerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştır. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu paylaşıyoruz."

-Gönül Sofraları

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Dedecik Mahallesi'nde kuruldu.

Dedecik Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.



Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.



İftar sonrası vatandaşlara ramazan şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk helva ikramı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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