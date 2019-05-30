Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.



Temrezli Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sülün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.



İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Sülün, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.



Kaymakam Sülün, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.

Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

Küçükyoncalı Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında konuşan Albayrak, ramazan ayı sevincinin tüm kentte hissedildiğini belirtti.

Mahallelerde vatandaşlarla birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden "Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Küçükyoncalı kadınlarına bizleri misafir ettikleri için teşekkür ederim. Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve güzellik getirmesiyle, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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