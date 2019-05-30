Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'dan kısa kısa

27 dakika önce

Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]
Hayrabolu ilçesinde, kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.

Temrezli Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sülün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını ifade eden Sülün, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.

Kaymakam Sülün, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.
Albayrak sahurda vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.
Küçükyoncalı Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında konuşan Albayrak, ramazan ayı sevincinin tüm kentte hissedildiğini belirtti.
Mahallelerde vatandaşlarla birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden "Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istedik. Küçükyoncalı kadınlarına bizleri misafir ettikleri için teşekkür ederim. Ramazan ayının tüm insanlığa huzur ve güzellik getirmesiyle, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:11 Kaynak: AA
Sülün, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 15:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]