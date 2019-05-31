Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Malkara
'da Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası bin 200 aileye gıda yardımında bulundu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ümran Bilgin, her yıl yardıma muhtaç ailelere destek olduklarını belirterek, oda tarafından hazırlanan gıda kolilerinin ailelere ulaştırıldığını söyledi.
Malkara Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ersin Kaçar
ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Gıda yardım paketleri, borsa ve oda çalışanları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Öğrencilere yardım
Malkara Esnaf ve Kefalet ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, 29 öğrenciyi bayram öncesi giydirdi.
Kooperatif Başkanı Haşim Dönmez, Malkara Fevzi Çakmak
İlkokulunda okuyan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 29 öğrenciyi kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.
Yardımlara devam edeceklerini belirten Dönmez, "Okul müdürümüz Sedat Parapan ve öğretmenlerimiz tarafından belirlenen 29 öğrencimize kooperatifimiz olarak ayakkabı, pantolon, etek ve tişört hediye ettik. Öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar, kutlayacağımız Ramazan bayramında da mutlu bayramlar diliyoruz. Yüzleri biraz güldürebildiysek ne mutlu bize." dedi.
Öğrenciler de kooperatife giderek başkan Dönmez'e teşekkür etti. Hayrabolu
'da mezuniyet töreni
Hayrabolu Hüseyin Korkmaz
Anadolu Lisesinde düzenlenen törende 65 öğrenci mezun oldu.
Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul Müdürü
Muhsin Şen, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 65 öğrenciyle mezuniyet töreninde birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından, okul birincisi Nurşen Hacet başarı kütüğüne plaketini çaktı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan
, dereceye giren ilk üç öğrenciye plaket takdim etti.
Daha sonra diplomalarını alan öğrenciler mutluluklarını keplerini havaya atarak gösterdi.