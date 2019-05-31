Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'dan kısa kısa

1 saat önce

Tekirdağ Malkara'da Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası bin 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası bin 200 aileye gıda yardımında bulundu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ümran Bilgin, her yıl yardıma muhtaç ailelere destek olduklarını belirterek, oda tarafından hazırlanan gıda kolilerinin ailelere ulaştırıldığını söyledi.
Malkara Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ersin Kaçar ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Gıda yardım paketleri, borsa ve oda çalışanları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Öğrencilere yardım
Malkara Esnaf ve Kefalet ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, 29 öğrenciyi bayram öncesi giydirdi.
Kooperatif Başkanı Haşim Dönmez, Malkara Fevzi Çakmak İlkokulunda okuyan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 29 öğrenciyi kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.
Yardımlara devam edeceklerini belirten Dönmez, "Okul müdürümüz Sedat Parapan ve öğretmenlerimiz tarafından belirlenen 29 öğrencimize kooperatifimiz olarak ayakkabı, pantolon, etek ve tişört hediye ettik. Öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar, kutlayacağımız Ramazan bayramında da mutlu bayramlar diliyoruz. Yüzleri biraz güldürebildiysek ne mutlu bize." dedi.
Öğrenciler de kooperatife giderek başkan Dönmez'e teşekkür etti.
Hayrabolu'da mezuniyet töreni
Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesinde düzenlenen törende 65 öğrenci mezun oldu.

Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Muhsin Şen, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 65 öğrenciyle mezuniyet töreninde birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından, okul birincisi Nurşen Hacet başarı kütüğüne plaketini çaktı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dereceye giren ilk üç öğrenciye plaket takdim etti.

Daha sonra diplomalarını alan öğrenciler mutluluklarını keplerini havaya atarak gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:30 Kaynak: AA
Hayrabolu, Malkara, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Eski sevgilisinin şantajlarına daha fazla dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini asarak hayatına son verdi Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:34:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]