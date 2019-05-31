Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Gerlovolular Derneği Başkanı Nuh Nuhoğlu ve dernek yöneticileri, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Ergene Gerlovolular Derneği Başkanı Nuh Nuhoğlu ve dernek yöneticileri, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Ergene Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Yüksel'i tebrik eden Nuhoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Yüksel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma asfalt ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Şinasi Kurşun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ve Bülent Ecevit Bulvarı arasında kalan kısımda çeşitli nedenlerle meydana gelen deformasyona sonucu başlatılan asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Sarıkurt, aslfaltlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Çorlu'da muhtarlık binaları yenileniyor

Çorlu Belediyesi, mahalle muhtarlık binalarındaki bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcsı Özcan Tunçcan yaptığı açıklamada, Çorlu mahalle muhtarlarında, halka daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için bakım, yenileme ve onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Zaman içinde hava şartlarından dolayı dış cephesi eskiyen mahalle muhtarlıklarını boyandığını ve içerisindeki gerekli tamirat, tadilat çalışmaları ile yenilendiğini ifade eden Tunçcan, bütün mahalle muhtarlıklarında bu çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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