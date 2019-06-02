Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Hayrabolu ilçesinde, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ilçedeki berberler gece geç saatlere kadar hizmet veriyor

Berber Adnan Alçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.



Her bayram öncesi iş yerinde yoğunluk yaşandığını belirten Alçiçek, "Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarımız şimdiden saç tıraşı olmaya başladı. Bayramın yaklaşmasıyla vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek adına gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz. Şimdiden herkesin Mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.



Bayram şekerleri tezgahlarda yerini aldı



Hayrabolu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şekerler tezgahlardaki yerini aldı.



Şekerlemeci Yılmaz İnceoluk, yaptığı açıklamada, şeker fiyatlarında geçen yıla göre fazla değişiklik olmadığını söyledi.



Bu bayramda satışların geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirten İnceoluk, "Bayram şekerlerinin kilosunu 10-30 liradan satışa sunuyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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