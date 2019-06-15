Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde "1989 Göçünün 30. Yıl dönümü Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirildi.
İlçedeki bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Türkiye
'de çok sayıda Bulgaristan
göçmeninin yaşadığını söyledi.
Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in asimilasyon sonrası ana vatana göçtüklerini ifade eden Yıldırım, "1989 yılında Bulgaristan'ın sınır kapılarını açması ve Türkiye'nin kabulü ile 300 bini aşkın zorunlu göç yaşanmıştır. Bu vatandaşlarımız, günlerce yollarda ormanlarda bekletilmiş, bir kısmı da trenlerle göç ettirilmiştir. Toplumsal uyum hiç de kolay olmamıştır. Dönemin Başbakanı Turgut Özal
kapıları açmış ve 'dileyen dilediği kadar gelebilir' demiştir, bu unutulmamalıdır." diye konuştu.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
da, bu sempozyumun çok faydalı olacağına inandığını belirterek kendisinin de Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğu olduğunu belirtti.
Sempozyuma, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve davetliler katıldı. Malkara
Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu
Malkara Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Kooperatif toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Genel kurulda Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, 2018 yılı bilanço gelir ve gider raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Öte yandan 2019 yılı tahmini bütçe, huzur hakları, aracı olmayan üyelerin durumu, kooperatif aidatları, ortaklık paylarının arttırılması gibi konualar görüşülerek karara bağlandı.
-Sevgi evlerinde kalan çocuklara karne hediyesi
Tekirdağ'da sevgi evlerinde kalan öğrenciler karne sevinçlerini paylaşmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu'yu ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan yaklaşık 25 öğrenciye Uslu karne hediyesi olarak kitap ve tablet verdi.
Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevgi evlerinde kalan çocukların karne notlarının güzel olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Her zaman kurum bünyesinde kalan çocukları aile ortamı sıcaklığında yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Uslu, "Çocuklarımızın hepsinin sevgiye ihtiyacı var biz her zaman onlara kendi çocuklarımız gibi yaklaşıyoruz. Çok güzel karneler aldı çocuklarımız ve bizleri ziyarete geldiler. Bizde onları sevinçlerine ortak olduk. Onlara hediye vererek sevindirdik." dedi.