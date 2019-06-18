Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri yetki ve sorumluluk alanındaki Şinasi Kurşun Caddesi ile bağlı sokaklar üzerinde bulunan iş yerlerini kaldırım ve yol işgali konusunda denetlerken, çekçeklerin kullandıkları malzemeler yönetmelik kapsamında toplatıldı.
Şinasi Kurşun Caddesi ile bağlı sokaklarda yapılan kontrollerde yol ve kaldırımlarda bazı işyerleri tarafından vatandaşların geçişini ve araç parklarını engelleyecek şekilde duba, çiçek saksısı ve benzeri malzemelerin tespit edilmesinin ardından bahse konu materyaller 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde kaldırılırken, iş yerlerine ise kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü cezai işlem uygulandı.
Ayrıca araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde yol ve kaldırımlarda ilerleyen çekçeklerin araçları ile hurda ve geri dönüşüm malzemelerine Çorlu Belediyesi Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik gereğince el konuldu.
Zabıta Müdürlüğü yetkilileri araç ve malzemelerin toplanmaya devam edileceğini, bahse konu uygulamaların ise halkımızın huzuru için sürdürüleceğini belirttiler.
Başkan Yüksel'den hastalara moral ziyareti Ergene
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, Çorlu Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.
Başkan Yüksel, hasta ziyaretleri ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin, doğumdan ölüme kadar Ergene'de her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugün hastanemizde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret ettik, kendilerine moral verdik. Unutulmasın ki hastalık ve sağlık insan için. Bizler büyüklerimizden hastaları ve yaşlıları ziyaret etmeyi öğrendik, Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden birisidir, bizi bir yapar birbirimize yaklaştırır" dedi.
Hastanelerde bulunan hasta yakınları ve hastalar ise, Başkan Yüksel'e bu davranışından dolayı teşekkür etti.
Ergene'de kilit taşı uygulamaları
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından ilçe genelinde kilit taşı uygulamaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe genelinde birçok mahallede kilit taşı uygulama işlemlerimiz devam ediyor. Yollarda yapılan bakım ve onarımların ardından, kilit taşı uygulamaları yapmaya başladık. Çalışmalarımız, hava koşulları elverdiği sürece devam edecek" şeklinde konuştu.
Ergene halkından aldıkları destekle alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Başkan Yüksel, genel anlamda Ergene halkına en iyi hizmeti vermeye gayret gösterdiklerini kaydetti.