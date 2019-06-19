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Tekirdağ'dan kısa kısa

1 saat önce

Çorlu Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalarına devam ediyor.

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Çorlu Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan "Daha Yeşil, Daha Temiz Bir Dünya İçin Hadi Sen de Sıfır Atık Hareketine Katıl" çağrısıyla paydaşlarına seslendiklerini belirtti.
Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu yeni bir kampanya ile vatandaşların geri dönüşüme teşvik edildiğini ifade eden Çetin, Atakent Kapalı Pazar Yerinde oluşturulan atık toplama noktasına boş pet şişe ile atık yağ getiren vatandaşlara hediye olarak bez alış veriş torbası verdiklerini kaydetti.
Olta balıkçılığı turnuvası düzenlenecek
Çorlu'da, geleneksel hale gelen "Olta Balıkçılığı Turnuvası" 22 Haziran'da yapılacak.
Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, turnuvanın Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Hatip Ticaret Av Dünyası iş birliğinde Gölbaşı Gençlik Parkı'nda düzenlenecek
Turnuvanın 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceğini ifade eden Sarıkurt, "Yarışmaya katılacak olan balıkçılar en büyük ve en ağır balığı yakalamak için birbirleriyle kıyasıya yarışacaklar. Turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılara ödül ve madalya takdim edilecek" ifadelerini kullandı.
Ödüllü yarışmanın, sabah saat 07.00'da başlayıp saat 18.00 itibariyle sona ereceğini kaydeden Sarıkurt, yarışma şartlarına göre yarışmaya yalnızca Amatör Balıkçılık Belgesi olan yarışmacıların katılabileceğini belirtti.
Marmaracık Mahallesi parkına kavuşuyor
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yapımına devam edilen Gençlik Parkı'ndaki çalışmaları inceledi.
Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni parklar yapmaya devam ettiklerini ifade etti.
Gençlik Parkı'nın yapımının devam ettiğini ve kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete açılacağını ifade eden Yüksel, parkın 6 bin 700 metrekare beton yol, 580 metrekare yürüyüş yolu, çocuklar için 645 metrekare kauçuk oyun alanı, 13 kamelya, 50 oturma bankı, 1 çay ocağının yer alacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:16 Kaynak: AA
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