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Tekirdağ'dan kısa kısa

44 dakika önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmalarını inceledi.

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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ilçe genelinde devam eden temizlik çalışmalarını inceledi.
Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Değirmenaltı Sahili'nde atıl halde bulunan tuvaletlerin iç tesisat bakımı, su bağlantısı, kapı kollarının değişimi ve paravan montajlarının yapılarak,hizmete sunulduğunu belirtti.
Öte yandan Yüksel, vatandaşların yoğun olarak sinek ve haşerat şikayetinde bulunduğu Değirmenaltı dere yatağı temizleme çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi.
NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Kozuva'ya bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kozuva'ya teşekkür ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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