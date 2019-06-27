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Tekirdağ'dan kısa kısa

1 saat önce

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü (NKÜ) Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

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Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü (NKÜ) Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine verilen Şahin, kurumlar arası iş birliğinin başarıyı daha da arttıracağını belirterek "Akademisyen kadromuzu her geçen gün güçleniyoruz. Şehrimizdeki sağlık hizmetlerine ve sağlık eğitimine katkı sunmak en önemli amacımız. Bu noktada sağlık alanında Üniversitemizi ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atarken, tüm yenilik ve gelişmeleri de özenle takip ediyoruz. Sağlık İl Müdürlüğümüz ile hayata geçireceğimiz projeleri önemsiyor, bu ziyaretler ile iki kurum arasındaki karşılıklı işbirliği imkanlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Tekneci'den Başkan Yüksel'e ziyaret
Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'in belediye çalışmaları hakkında Yüksel'e bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Yüksel'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tekneci'ye teşekkür ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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