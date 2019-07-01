Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'dan kısa kısa

2 saat önce

Tekirdağ'da fötr şapkalı muhtar olarak bilinen Hasan Kubilay (72) sigaranın zararlarına yazdığı şiirle dikkat çekiyor.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]
Tekirdağ'da fötr şapkalı muhtar olarak bilinen Hasan Kubilay (72) sigaranın zararlarına yazdığı şiirle dikkat çekiyor.
Aydoğdu Mahallesi'nde 20 yıldır muhtarlık yapan fötr şapkası ve titiz giyimiyle mahallelinin sevgisini kazanan Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada sigaranın zararlarına dikkat çekmek için şiir yazdığını söyledi.

Sigaranın kansere neden olduğunu ve herkesin bu alışkanlıktan uzak durması gerektiğini ifade eden Kubilay, "Gençlerin sigara içmemesini tavsiye ederim. Ben 25 yıl içtim,yaklaşık 32 yıl oldu sigarayı bıraktım. Hem cebinize zararı oluyor hem de vücudunuza zararı oluyor. Yaradan diyor ki 'benim verdiğini bir vücudu tahrip etmeye hakkınız yoktur.' Bu can biz emanet. Onun için sigaradan ve alkolden uzak durmayı vatandaşlarımıza öneriyorum. Sigaranın zararlarına dikkati çekmek için de şiir kale aldım. Amacım vatandaşlarımıza sanat yoluyla doğruyu göstermek." diye konuştu.

Kubilay, "Sigara" ismini verdiği şiiri şu mısralardan oluşuyor:
"Son durağım dudaktır. İçilir atılırım. Bulunmaz bir kumaşım. Her yerde satılırım. Gırtlak sokağında sizi beklerim. Size keyif vererek, ölüme iteklerim. İnatçı insanoğlu, içme desem de içersin. Yaşamak mı ölmek mi? Hangisini seçersin? Bırakın, içen içsin, sevenleri ağlasın. Doğa denge sağlasın. Tiryakiler kaybetsin, tekelciler kazansın. Her kim bu nasihati anlamıyorsa, bırakın iki seksen uzansın."
"Bitki Islahı ve Tohumculuk" toplantısı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından "Bitki Islahı ve Tohumculuk" konulu toplantı düzenlendi.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada toplantısının Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin başkanlığında rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada toplantıda bitki ıslahı ve yerli tohum çalışmalarının masaya yatırıldığı, akademik çalışmalara hız kesilmeden devam edilmesini kararlaştırıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:42 Kaynak: AA
Mustafa Fehmi Kubilay, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını bıçaklayıp sigara içti Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]