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Tekirdağ'dan kısa kısa

16 dakika önce

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın Tekirdağ hakkında Vali Tavlı'ya bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Vali Yıldırım'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tavlı'ya teşekkür ettiği kaydedildi.
Abban'dan Rektör Şahin'e ziyaret
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Abban'a bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Şahin'e teşekkür ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:42 Kaynak: AA
Çanakkale Valisi, Aziz Yıldırım, Orhan Tavlı, Tekirdağ, Güncel
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