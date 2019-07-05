Tekirdağ'dan kısa kısa
16 dakika önce
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:42 Kaynak: AA
, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın Tekirdağ hakkında Vali Tavlı'ya bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Vali Yıldırım'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tavlı'ya teşekkür ettiği kaydedildi.
Abban'dan Rektör
Şahin'e ziyaret Çerkezköy
Kaymakamı Atilla Selami Abban
, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Abban'a bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Şahin'e teşekkür ettiği kaydedildi.
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