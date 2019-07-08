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Tekirdağ'dan kısa kısa

59 dakika önce

Hayrabolu Belediyesince çöp konteynerleri dezenfekte çalışması yapıldı.

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Hayrabolu Belediyesince çöp konteynerleri dezenfekte çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerini ilaçlı sular ile dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Osman İnan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki periyodik zamanlarda çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini belirten İnan, bu sayede kötü kokuların engellenerek, çevre sağlığının da korunduğunu belirtti.

- Süleymanpaşa Belediyesinden açık havada sinema keyfi
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, cuma ve cumartesi akşamları Süleymanpaşalı vatandaşlara ücretsiz olarak açık havada sinema keyfi yaşatıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri kapsamında cuma akşamı "Kırımlı", cumartesi akşamı ise "Dağ 2" filmleri sinemaseverlerle buluştu.
Sahil Mutlukent Çay Bahçesi yanında kurulan sinemanın bu haftaki filmleri de "Köstebekgiller 1" ve "Köstebekgiller 2" filmleri olacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:17 Kaynak: AA
Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
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