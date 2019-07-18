Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve TEKNOPARK arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında I. Müzik Kampı başladı.
Bilim, sanat ve Spor
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kampı işbirliği çerçevesinde rektörlük konferans salonunda gerçekleşen programa rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, akademik personel, öğrenciler ve aileler katıldı.
Prof. Dr. Eker açılışta yaptığı konuşmada, kampa katılan öğrencilere bilim, sanat ve spor alanında üniversitedeki akademik personel eşliğinde kendilerini geliştirme fırsatı sunduklarını ve bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Eker, bu etkinlikler sonunda öğrencilerin müzik enstrümanlarını tanıyarak müzik alanlarını genişleterek, keyifli ve kaliteli zaman geçirmelerini temenni ettiklerini ifade etti.
Müzik dinletisinin de yapıldığı etkinlikte, öğrenciler enstrümanlara ilgi gösterdi.
-Milli sporcudan Üzgün'e ziyaret
Milli sporcu Zülal Alev Erkan, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün
'ü ziyaret etti.
Ziyarette Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ve Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel'de bulundu. Kanada
'da düzenlenecek ve 35 ülkeden 181 sporcunun katılacağı Laser 4.7 Dünya Şampiyonasında milli sporcu Erkan Tekirdağ'ı ve Türkiye
'yi temsil edecek.
Üzgün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli sporcuya şampiyonda başarılar diledi.
-TREDAŞ'ta stajyer uyum eğitimi
IC İçtaş
Enerji önderliğinde "Uyumlu Eşitlik Güçlendirir" projesi içerisinde yürütülen stajyer programı bu yıl da devam ediyor.
TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, "Staj Senin Kariyer Senin" sloganı ile yola çıkılan program başta Trakya Bölgesi
'nde okuyanlar olmak üzere TREDAŞ çatısı altında staj yapmak isteyen öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.
TREDAŞ'ta staj programına dahil olan 26 öğrenci TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde "Oryantasyon Eğitimi"nde bir araya geldi.
IC İçtaş Enerji'nin tanıtımı, TREDAŞ yapılanması ve faaliyet konuları, sunulan kariyer olanakları konularında eğitim verildi.
Ayrıca iş yaşamına ilk adımlarını atacak öğrencilere öz geçmiş hazırlama ve mülakatta dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine bilgilendirme yapıldı.