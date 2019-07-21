Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'i ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Albayrak'ın liman çalışmaları hakkında Soyuer'den bilgiler aldığı belirtildi.
Açıklamada, Soyuer'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Albayrak'a teşekkür ettiği kaydedildi.
Yüksel mahallelilerle bir araya geldi Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
mahallelilerle bir araya gelerek istek ve şikayetleri dinledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Yüksel'in Gündoğdu
ve Turgutlu
Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet ettiği belirtildi.
Açıklamada Yüksel'in mahallelilerin sorunlarını dinlediği ve çözüm noktasında çalışmalar yapılacağı belirtildi.