Tekirdağ'dan kısa kısa

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hayrabolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne çöp kamyonu hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Hayrabolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne çöp kamyonu hibe edildi.



Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp kamyonu ile birlikte araç filosunun daha da güçlendiğini söyledi.



Çöp kamyonunun 2019 model olduğunu ifade eden İnan, "Amacımız, halkımıza yönelik hizmetlerin ve çalışmaların aksamamasıdır. Yeni çöp kamyonu aracımız, ilçemize, belediyemize ve halkımıza hayırlı olsun. Türkiye Belediyeler Birliğine, Hayrabolu halkı adına teşekkür ediyorum." dedi.

24 Temmuz Basın Bayramı



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Aydın mesajında basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez bir mecra olduğunu ve vatandaşları bilgilendirme görevini yerine getirdiğini belirtti.

Basının önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen Haksever, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Haksever'in bölüm çalışmaları hakkında Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada Şahin'in ziyarettten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür ettiği kaydedildi.

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