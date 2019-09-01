Tekirdağ'dan kısa kısa

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Kaplan'a bilgiler verdiği belirtildi.
Açıklamada, Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Kaplan'a teşekkür ettiği kaydedildi.
Milletvekili Yel'den Tırpancı'ya ziyaret
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve beraberindeki heyet, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı'yı ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamada Yel'in göreve yeni atanan Tırpancı'ya başarı dileyerek tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, Tırpancı'nın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Yel'e teşekkür ettiği kaydedildi.