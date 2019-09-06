Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi "Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı" yapıldı.



Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Kadro derece değişikliği konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, İlçe Tapu Müdürlüğünün Hatip Mahallesi'nde yer alan bir parselde, belediye hisselerinde hisse oranı düzeltme işlemine muvafakat talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantıda, hizmet alım ihalelerinin gelecek yıllara ait hizmet yüklenmeleri konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, Namık Kemal Üniversitesi ile protokol yapılması için belediye başkanına yetki verilmesi konusu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.



Eski Ergene Kaymakamı Kızıltoprak'ın veda yemeği



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamlığından İzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Fatih Kızıltoprak'ın veda yemeğine katıldı.



Marmaracık Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kızıltoprak, bu bölgede kurucu kaymakam olarak görev yaptığını ve çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.



Ergene Kaymakamlığı görevinden İzmir Vali Yardımcılığı görevine atandığını dile getiren Kızıltoprak, "Burada ilçenin kurucu ilk kaymakamı olmak beni çok mutlu etti. Burada, bütün kurumlarla beraber iş birliği içerisinde güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra da bölge halkıyla beraberliğimiz devam edecek." dedi.



Belediye Başkanı Yüksel ise Kızıltoprak'ın bölgeden ayrılmasının hem üzüntülü hem de sevinçli bir an olduğunu vurguladı.



Bundan sonraki görevlerinde Kızıltoprak'a başarı dileyen Yüksel, "Ergene'de daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi kaymakamımız kalıcı izler ve sevgi bıraktı. Ben inanıyorum ki yeni görev yeri İzmir'de de kalıcı eserleri olacak. Bilgi birikimi ve çalışkanlığı ile başarısını Ergene'de bir kez daha göstermiştir. Kendisiyle çok uyumlu çalıştık. Birlikte güzel çalışmaların altına imza attık. Ergene'ye ve Ergene halkına vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı ben bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.



Belediye Başkanı Yüksel, Ergene Belediyesi Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Kızıltoprak'a fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

Marmaracık Mahallesi 1. Cadde'ye de Fatih Kızıltoprak'ın adı verildi.

Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı



Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Çorlu Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Hüseyin Uçar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Çelenk sunumunun ardından Zabıta Müdür Vekili Uçar yaptığı konuşmada, "Bugün, 1826 yılında kurulan Zabıta Teşkilatımızın 193. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Toplum olmanın gereği olarak beklenen huzur ve düzeni yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımızla ilçemizde özveriyle görev yapmaktayız. Halkın sağlığını ve huzurunu tehdit eden tüm unsurlarla mücadele eden teşkilatımızın 193. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken şehrimize ve ilçemize hizmet eden tüm zabıta mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.



Tören, tebriklerin kabulüyle sona erdi.