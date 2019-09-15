Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Çorlu ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Çorlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra eğitim öğretime bu yıl başlayan Çorlu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Yıldırım, ilçedeki okulların durumu hakkında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'dan bilgi aldı.
Başhekim Genç'ten, NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Fergan Genç, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Şahin, üniversite çalışmaları hakkında Genç'e bilgiler verdi.
Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, Genç'e teşekkür etti.