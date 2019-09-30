Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi ikinci hafta maçlarında Kapaklı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor rakibi 1461 Karadeniz Spor'u 10-3'lük skorla mağlup etti.

Evinde rakibi karşısında etkili oyun sergileyen Kapaklı temsilcisi maçın ilk yarısını Emir Asım ve Murat'ın iki golüyle 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Kapaklı Spor, Murat (3), Tezcan, Nusreddin, Tuğrul ve Şaban'ın golleriyle maçı 10-3 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Kapaklı HEM'de 8 kurs açılacak



Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü vatandaşlara sosyal ve kültürel yönden katkı sağlayan yeni kurslar açmaya devam ediyor.



Vatandaşların ekonomik anlamda ev bütçelerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 8 kurs açılacak.



Kapaklı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Çoğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez olarak hedeflerinin daha fazla vatandaşa ulaşmak olduğunu söyledi.



Vatandaşların halk eğitim merkezinde zamanı çok verimli geçirdiğini ifade eden Çoğu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Farklı branşlarda kurslarımız açılacak. Kurslar hafta içi ve hafta sonu Halk Eğitim Merkezi'nde eğitime başlayacak. Gerekli şartları sağlayarak kurslara internet üzerinden veya Halk Eğitim Merkezi'ne giderek bizzat başvuruda bulunabilecek. Kurumumuz yapısı gereği beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan, bireyi destekleyen, kaliteli eğitim sunan bir kurumdur. Bu misyonumuz gereği, hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vermeye devam edeceğiz."



"Oyuncağımı kullanmıyorum, okulumla paylaşıyorum" projesi

Azize Şahap Bozkurt Anaokulu'nda "Oyuncağımı kullanmıyorum, okulumla paylaşıyorum" projesi hayata geçti.



Proje kapsamında öğrenciler evlerinde kullanmadıkları oyuncakları getirerek diğer öğrencilerle paylaşıyor.

Azize Şahap Bozkurt Anaokulu Müdürü Deniz Bulut, yaptığı açıklamada, öğrencilere paylaşma duygusunu aşılamak için böyle bir kampanya başlattıklarını ifade etti.

Projenin öğrenciler arasında iletişimi de kuvvetlendirdiğini ifade eden Bulut, "Öğrencilerimizin hepsi birbirinden sevimli. Burada güzel bir eğitimle çocuklarımızı yetiştirmek istiyorum. Başlattığımız kampanyada da öğrencilerimize paylaşma duygusunu aşılamak istiyoruz. Bu hem buradaki öğrencilerin gelişimine hem de bir birliktelik oluşturmak adına güzel örnek olacaktır. Tüm Çerkezköylüleri kampanyamıza destek vermesini rica ediyoruz." dedi.