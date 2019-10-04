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Tekirdağ'dan kısa kısa

1 saat önce

Malkara ilçesinde minik öğrenciler, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla aldıkları kulübeleri, okul bahçeleri ve mahalle aralarına yerleştirdi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Malkara ilçesinde minik öğrenciler, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla aldıkları kulübeleri, okul bahçeleri ve mahalle aralarına yerleştirdi.

75. Yıl İlkokulu öğrencileri, "Pati Kardeşin" projesi kapsamında kulübeler aldı.

Öğrenciler bu kulübeleri "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla okul bahçeleri ve mahalle aralarına yerleştirdi.

Öğretmen Hülya Tarih, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malkara Belediyesi Veterineri Atilla Bakın rehberliğinde Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Ziyaretimizde öğrencilerimizle sokak hayvanlarını besleme fırsatı bulduk. Bu arada öğrencilerimizin satın aldığı kedi ve köpek kulübelerini de bazı okul bahçelerine, denetim yapabileceğimiz yerlere ve sokak aralarına bıraktık." dedi.

Öğrenciler için eğlence programı düzenlendi

Marmaraereğlisi'nde deprem sonrası başka bir okula nakledilen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun 524 öğrencisi, aynı mahallede eğitim veren Marmaraereğlisi Belediye Ortaokulu'na nakledildi.


Öğrencilere Okul Aile Birliği ve okul idaresi tarafından moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.


Okul bahçesinde yapılan etkinlikte, öğrenciler palyaçolar eşliğinde şarkılar söyleyerek dans etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Nursen Biter, yaptığı açıklamada, öğrencilere motivasyon sağlamak için eğlence programı düzenlediklerini söyledi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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