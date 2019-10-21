Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Değirmenaltı Mahallesi'nde vatandaşların spor yapması ve gezmesi için yapım sürecinde olan çamlık alanında incelemede bulundu.

Vali Yıldırım, yetkilerden bilgi aldı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz Mahallesinde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddiasıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bir miktar kullanıma hazır uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Slaj yüklü traktör kasası yola devrildi

Malkara'da silaj yükü traktör kasası yola devrildi.

Malkara Çavuşköy Mahallesi arasında bölünmüş yoldan karşı şeride geçmeye çalışan sürücü Basri Şahin yönetimindeki 59 LL 155 plakalı traktör, su kanalından geçerken kasasının piminin çıkması sonucu kasasını su kanalına devirdi.

Kasada bulunan yaklaşık 2 ton mısır slajı su kanalı içine döküldü. Devrilen kasanın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.