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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

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Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Şahin'in üniversite çalışmaları hakkında Kaya!ya bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada Şahin'in ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kaya'ya teşekkür ettiği kaydedildi.

Süleymanpaşa'da park çalışmaları

Süleymanpa Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapımı devam eden çocuk parklarında sona gelindiği belirtildi.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı yazılı açıklamada göreve geldikleri ilk günden bu yana daha iyi bir hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini aktara Yüksel, "Çınarlı mahallemizde bulunan Fevzi Çakmak İlköğretim Okulumuzun içerisinde yapımına devam ettiğimiz basketbol ve futbol sahaları ile çocuk oyun parkının çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah 10 gün içerisinde inşallah Çınarlı Mahallesindeki gençlerimiz için yeni bir spor ve oyun olanı kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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