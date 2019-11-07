Tekirdağ'dan kısa kısa

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) Çorlu Şube Başkanı Gültekin Bozan, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı ziyaret etti.

Bozan, ziyarette, toplu iş sözleşmeleri ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Kaymakam Sarılı'ya bilgi verdi.

Kaymakam Sarılı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendikanın çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

Marmaraereğlisi Belediyesi öğrencileri Ankara'ya götürdü

Marmaraereğlisi Belediyesi, NKÜ Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu (MEMYO) öğrencilerini, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'e götürdü.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, gezinin ana temasının Anıtkabir olduğunu söyledi.

Ülkenin yarınları olan çocukları Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile buluşturmak için organizasyonu düzenlediklerini anlatan Ata, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin ve özellikle gençlerimizin böyle bir gezinin içinde olmasına imza atmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Bu gezide öğrencilerimiz, Atatürk'ün hayatı ve kullandığı özel eşyaları hakkında bilgi sahibi olurken, kazanılan zaferleri müzede hazırlanmış olan canlandırmalar eşliğinde öğrendi. Anıtkabir'in ardından öğrenciler, Ankara turu yaparak Türkiye'de kurulan ilk meclis binası olan ve Kurtuluş Savaşı gibi birçok önemli kararların alındığı Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ile Ankara Kalesi gibi tarihi yerleri de görme şansı bularak şehirden ayrıldı."

Çorlu Belediye Meclisi toplandı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Sosyal denge sözleşmesi için belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'na üye olunması ve yetki verilmesi konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyon üyeliği, Muhittin Mahallesi'nde bulunan bir parselin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri, içkili yer bölgesi iptali talebi konusunun görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na havalesi ve imar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havalesi konuları da oy birliğiyle kabul edildi.