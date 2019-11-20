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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, belediye çalışmaları hakkında Demirayak'a bilgiler verdi.

Demirayak'a, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Muratlı Organize Sanayi Bölge Müdürü Fatih Özgen de eşlik etti.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Turgutlu Mahallesi'nde meydan, yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ'a daha güzel hizmet vermek için aralıksız çalıştıklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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