Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Çorlu'da, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile "Eğitimcilerin eğitimi" adı programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Çorlu'da, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile "Eğitimcilerin eğitimi" adı programı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen eğitimde, TAP Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Yıldız ve TÜBİSAD Çevre Mühendisi Bengisu Evrensel, ilçedeki okullarda görevli öğretmenlere atık pil toplanması, bertarafı, elektronik atıkların toplanması ve geri dönüşümü konuları hakkında bilgi verdi.

"Okullar arası atık pil toplama" ve "Elektronik atık toplama" yarışmaları düzenlendiği hatırlatıldı, bu etkinliklere öğretmenlerin dikkat çekmesi ricasında bulunuldu.

Programa öğretmenler ve belediye çalışanları katıldı.

Marmaraereğlisi'nde çevre temizliği çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahil şeridindeki çalışmasıyla bölgenin çöplerden ve atıklardan arındırılarak temiz hale getirildiğini söyledi.

Arka deniz olarak bilinen bölgenin yeni çehresine kavuşması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda çevre temizliği yaptıklarını belirten Ata, "İlçede yapılan temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Ekiplerimiz bu konuda özverili bir çalışma sergiliyor. Bu doğrultuda ihtiyaç görülen her yerde temizleme çalışmaları devam edecek. İlçede arka deniz olarak bilinen sahil şeridinde geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptık. Burası, çöp ve benzeri atıklardan arındırılarak güzel bir hale getirildi" şeklinde konuştu.

Ata, benzer temizlik çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.

Marmaraereğlisi Belediyesi asfaltlama çalışmaları

Marmaraereğlisi Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Ata hava koşullarının ağırlaşmadan asfaltlama işlemlerini bitirmeyi planladıklarını da ifade etti.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği, Marmaraereğlisi, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]