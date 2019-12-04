Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesinin "sevgi aracı", hasta ve ihtiyaç sahibi kişilere hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı sevgi aracının ilçede hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşları sağlık muayeneleri için çevre hastanelere ücretsiz götürmeye devam ettiğini söyledi.

Ergene'de vatandaşların sağlığının kendileri açısından çok önemli olduğunu belirten Yüksel, "2014 yılından bu yana sağlık hizmetini Ergene'de vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Evde bakım hizmeti, sevgi aracı ve hasta ambulansı araçlarımız ile halkımıza hizmet veriyoruz. Sağlık her şeyin başında gelir." dedi.

"Sevgi aracı"nın ihtiyaç duyan vatandaşlara tahsis edildiğini ifade eden Yüksel, talepler doğrultusunda sabah evlerinden alınan vatandaşların hastanelerdeki işlemlerinin ardından yeniden evlerine bırakıldığını kaydetti.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Belirlenen program dahilinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Sarıkurt, hava koşullarının iyice bozulmadan gerekli yerlerde asfaltlama işlemlerini tamamlamayı amaçladıklarını, öncelikli olarak ana arterlerin ve bulvar yollarının ele alındığını kaydetti.

Sarıkurt, vatandaşların taleplerinin de dikkate alındığını dile getirerek, "İlçe genelinde bir program belirledik ve bu program kapsamında öncelikli olarak ana arterler ve bulvar yollarımızı ele aldık. Bozuk ve deforme olan yollarımızın bazılarında lokal müdahale bazılarında ise genel bir müdahale yapıyoruz. Hava şartları iyice bozulmadan çalışmalarımızı tamamlamayı ve halkımızı da mağdur etmemeyi planlıyoruz." dedi.