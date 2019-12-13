Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi modern yol ve köprü çalışmalarına devam ediyor.

Belediye tarafından, Saray ilçesinin Küçükyoncalı Mahallesinde Köy İçi Köprüsü yapımına başlandı.

33 metre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde olan Küçükyoncalı Köy İçi Köprüsü, ikili kemer ayaklık ve tek açıklıktan oluşacak.

Oto korkuluk, yaya korkuluğu, taşıt yolu ve yaya yolu olmak üzere 4 bölümden oluşacak olan köprü vatandaşlara daha konforlu ve daha modern ulaşım hizmeti sunacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak il genelinde yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

-NKÜ'de belgesel gösterimi

Namık Kemal Üniversitesi ile Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile "A Plastic Ocean" belgeseli gösterimi yapıldı.

Rektörlük Konferans Salonunda yapılan gösterime, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu, TURMEPA Eğitim ve Eğitim Projelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma Mine Göknar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eker ve Prof. Dr. Konukçu plastik ürünlerin çevreye verdiği zararlar ve bilinçli tüketim konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Plastic Ocean Faundation'ın plastiğin verdiği zararı geniş kitlelere duyurmak adına dört yılda yirmi farklı noktada hazırladığı "A Plastic Ocean" belgeselinin katılımcılara izletilmesi ile program sona erdi.

-Öğrencilerden üniversite hastanesinde ney dinletisi

Tekirdağ Gençlik Merkezi Gönüllülük çalışmaları kapsamında "Gönülden Sedalar Projesi" Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğinde başladı.



Proje ile hastaların musiki ve ebru sanatıyla rehabilite edilmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ Gençlik Merkezi'nin gönüllüleri tarafından verilen ney eğitimleri sonucunda neyi üflemeyi öğrenen gençler, hastanede tedavi gören psikiyatri hastalarına ney dinletisinde bulundu.

Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ümit Kühram, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönüllülük çalışmalarına devam ettiklerini, anlamlı etkinliklerle farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.