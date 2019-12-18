Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

7 saat önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) personeline 2019 yılında Teknik Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 21 bin 948 saat kurum içi eğitim verildi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) personeline 2019 yılında Teknik Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 21 bin 948 saat kurum içi eğitim verildi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ çalışanları ve hizmet verdiği sahada daha güvenli hizmet vermek için, kurum içi eğitimlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriyor.


Teknik Eğitim Merkezi'nde İş Başı Eğitim Programları dahilinde toplam 43 kişiye 5 bin 632 saat eğitim verilirken, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında da 833 kişiye toplam 16 bin 316 saat eğitim verildi.

TREDAŞ'ın Teknik Eğitim Merkezi'nde 2019 yılı genelinde 21 bin 948 saatlik eğitim süresince ders verildi.

-NKÜ ve İŞKUR arasında protokol imzalandı


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu arasında Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla protokol imzalandı.


Rektörlük makamında gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ İŞKUR Müdürü Yaşar Esen protokole imza attı.

Törende Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Aytaç Moralar ve yardımcıları da hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile İŞKUR ile Çorlu Meslek Yüksekokulu arasında iş gücü piyasasının talep ettiği, niteliği ve üretkenliği çok daha yüksek, tekniker adaylarının yetiştirilmesi için, Uygulamalı Eğitim Modeli ve İşbaşı Eğitim Programının bütünleştirmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden semt pazarı denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Seyyar Pazarcılar Odası yöneticileriyle birlikte Perşembe pazarını denetledi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan ortak denetimde, pazarcı esnafının tartıları kontrol edilerek, ürünlerin etiket ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Rutin olarak yürütülen denetimlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, denetimler sayesinde alışverişlerini güvenle yapabildiklerini kaydetti.

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu
Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:10 Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
17:10 Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:09 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
17:09 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
17:05 Bakanlıktan "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" iddialarına yanıt - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:13:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]