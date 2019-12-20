Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel ile yönetim kurulu üyeleri Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlker Yücel ve beraberindekiler, NKÜ'nün şehre ve bölgeye yaptığı katkının farkında olduklarını ifade etti.

Rektör Şahin de nazik ziyaretler için kendilerine teşekkür ederek, ülkemizin geleceğinin bugünün gençlerine emanet olduğunu, üniversite olarak bu emanete sahip çıkacak gençler yetiştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

-Albayrak Saray ilçesinde incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Albayrak, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ile ilçe merkezi başta olmak üzere Safaalan, Güngörmez, Bahçeköy, Küçükyoncalı ve Büyükyoncalı mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundu.



Burada konuşan Albayrak, kırsal turizmin kalkındırılması projeleri kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Albayrak, Saray'ın Safaalan, Bahçeköy ve Güngörmez mahallelerini kırsal turizmin kalkındırılması projesine dahil edildiğini ifade ederek şunları kaydetti.

"Bu projenin başarılı olması için mahalle halkının bizzat bu projeye katılması ve sahiplenmesi gerekiyor. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, bu 3 mahallemizde kırsal turizmin canlandırılması için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Bugün mahalle halkımızın, yani sizlerin bizden taleplerini almaya geldik ve çalışmalarımıza bu talepler doğrultusunda yön vereceğiz. İlimizde büyük kırsal turizm potansiyelini Türkiye çapında yaymak ve bilinir kılmak hedefindeyiz."

Albayrak daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pazar esnafı, Saray Kent Konseyi ve Saray Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

-Üniversite ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında gençlerin, öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, gönüllülük, eğitsel ve yönetsel çalışmaları ile değerlendirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Üniversite adına Prof. Dr. Mümin Şahin ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına Ahmet Üzgün'ün hayırlı olması temennisi ile imzalandığı protokolde genel sekreter Murat Kamil Tırpancı da bulundu.



Protokole göre taraflar, gençlerin, öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, gönüllülük, eğitsel ve yönetsel çalışmalar yapmak üzere Yaşam Merkezi içerisinde, cimnastik salonunun belirlenen zaman dahilinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Üniversite Genç Ofis olarak kullanımını kapsıyor.