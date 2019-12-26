Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Başkan Günay, Tekirdağ TSO olarak yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Kaya'ya bilgiler aktardı. Günay, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaya'ya teşekkür etti.


Gerçekleşen görüşmede Süleymanpaşa'da yapılması planlanan yatırımlar, ekonomik ve ticari hayata yönelik çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.


-Oğuz'dan Rektör Şahin'e ziyaret

AK Parti Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Burak Kağan Oğuz ve İl Gençlik Kolları üyeleri Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Gençlik Kolları Başkanı Oğuz, yaptıkları çalışmaları Rektör Şahin ile paylaştı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversite olarak gençlerin idealleri bizim için çok değerli. Ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi bakımından siz değerli gençlerimizin çalışmaları ve sorumlulukları her şeyden kıymetlidir." dedi.

- Büyükyoncalı Mahallesi'nde kavşak düzenlemesi

Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi'nde, çevre yolu bağlantısını sağlayan kavşakta sinyalizasyon kavşak sistemini hizmete sunuldu.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, il genelinde güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyükyoncalı Mahallesi'nde, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipleri çevre yolu bağlantısını sağlayan sinyalize kavşak sistemi çalışmaları tamamlayarak kavşak vatandaşların hizmetine açıldı.

Cengiz Günay, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu
Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi

Son Dakika Haberleri
16:01 FATİH'TE AYNI NOKTADA İKİNCİ OLAY - Son Dakika
15:57 Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi - Son Dakika
15:56 Eskişehir'deki yüzde 60'lık su zammı yargıya taşındı - Son Dakika
15:55 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
15:55 Şahinbey Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği - Son Dakika
15:41 Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Son Dakika
15:13 Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 16:04:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]