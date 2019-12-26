Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ'da, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muratlı Temsilciliği tarafından protesto edildi.

Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ'da, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muratlı Temsilciliği tarafından protesto edildi.

TÜGVA üyeleri ilçede stant açarak ve esnafı ziyaret edip dağıttıkları broşürlerle vatandaşları Doğu Türkistan'da yaşananlara karşı duyarlı olmaya davet etti.


TÜGVA Muratlı Temsilcisi Mustafa Reşit Paşa Genç, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün sona ermesini istediklerini söyledi.


Genç, herkesin Doğu Türkistan için duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:


"Bugün gençlik koordinatörlüğü ve lise koordinatörlüğü ile beraber çalışmamızı yaptık. Gün boyu bilgilendirme broşürlerimizi vatandaşlara dağıttık. Zulme engel olamasalar da zulmü duyurmalarını, kalben de buğz etmelerini istedik. Biz duyarlılık gösterdik üzerimize düşeni yaptık. Her zaman mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz."


Hacıilbey İlkokulunda kütüphane açılışı

Malkara ilçesinde Hacıilbey İlkokulunda hazırlanan kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan kütüphanenin öğrencilere büyük katkı sunarken, okuma alışkanlıklarını da arttıracağını belirtti.

Daha sonra Saraç, öğretmen ve öğrenciler kütüphaneyi gezdi.

Açılışa, Ticaret Borsası Başkanı adına Genel sekreteri Fatih Yılmaz, Okul Müdürü Hülya Nuşin Gürsoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şarköy'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı

Şarköy ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı.

Şarköy Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda alınan ve alınması gerek tedbirler ele alındı, son dönemlerde yaşanan şiddet olayları değerlendirildi.

Toplantıya Kaymakam Kemal Yıldız, Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Malkara Sosyal Hizmetler Müdürlüğün de görevli Psikoloji Danışmanı Nurten Beyter ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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