Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da, Engelsiz Yaşam Derneği üyelerinin yaptığı cam süsleme ve hediyelik eşyalardan oluşan ürünler sergilendi.

Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, bir alışveriş merkezinde serginin açılışında yaptığı konuşmada, herkesin engelli bireylere karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Etkinliklerle engellilerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını belirten Türüdü, "Dernek üyesi arkadaşlarımız çok güzel eserler ortaya çıkarttı. Üyelerimiz hem boş zamanlarını değerlendirdi hem de burada elde edecek gelirle ihtiyaç sahibi üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacaklar. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu ve vatandaşlar sergiyi ziyaret etti.

Sergi, 29 Aralık'a kadar açık kalacak.

Çorlu Belediyesi'nin çalışmaları

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediyenin çalışmaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Göreve gelmesinden bu yana ciddi yol kat ettiğini aktaran Sarıkurt, "Her zaman samimi oldum. Onların talep ve dileklerine duyarsız ve tutarsız kalmayarak yasaların bizlere verdiği yetkiler ışığında en doğru neyse onu yaparak hizmet etmeyi kendime ilke edindim. Geçen 9 ay süresinde, Çorlumuz için projeler üretmeye, üretilen projelere destek vermeye ve Çorlu için atılan her doğru adımı takip etmeye gayret ettim." ifadelerini kullandı.

Belediye sokak hayvanlarını unutmadı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, kış aylarında sokak hayvanlarına yiyecek sağladıklarını bildirdi.

Ata, yaptığı yazılı açıklamada, park, boş arazi ve ormana sokak hayvanları için yiyecek bıraktıklarını belirtti.

Belediyenin uzman veterinerinin hasta sokak hayvanlarını tedavi ettiğini aktaran Ata, "Bu canlıların hastalıklardan korunması için, tedavileri için, gerekli olan ne varsa her konuda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescil işlemi tamamlanan tapular dağıtılıyor

Çorlu Belediyesi'nce tescil işlemleri tamamlanan imar parsellerine ait tapuların dağıtımına başladı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ yolu üzerindeki konut dışı kentsel çalışma alanında kalan Şeyhsinan, Hatip ve Yenice mahallelerinde 3 bin 194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması sonucunda tescil edilen taşınmazlara ait tapuların, Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderildiğini ve sahiplerine dağıtılmaya başlandığını kaydetti.

Bolat, mülkiyet sahiplerinin Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'ne müracaat edebileceklerini ve verilen randevuya göre işlemlerinin gerçekleşeceğini belirtti.